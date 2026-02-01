ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବଜେଟ୍ର ଏକ କପି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ। ସେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ ଟାରେ ତାଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହା ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଲଗାତାର ନବମ ବଜେଟ୍।
ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଜାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକ୍-ବଜେଟ୍ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ସୁନା ଓ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେୟାର ବଜାର ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଖୋଲିଛି। ନିବେଶକମାନେ ବଜେଟ ଘୋଷଣା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସୁନା ଓ ରୁପା ଭଳି ନିରାପଦ ନିବେଶରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ, ବଜେଟ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଇକ୍ୱିଟି ବଜାର ମଧ୍ୟ ଚାପରେ ରହିଛି।
