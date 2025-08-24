ରାଉରକେଲା: ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (ଏନ୍ଆଇଟି) ୱାରାଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ବିପିୟୁଟି) ୨୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ବିପିୟୁଟି ରାଉରକେଲାରେ ଶୈକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି।
ଏନ୍ଆଇଟି ୱାରାଙ୍ଗଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ବିଦ୍ୟାଧର ସୁବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିପିୟୁଟିର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଅମୀୟ କୁମାର ରଥ ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏହି ସହଭାଗୀତା ମିଳିତ ଶୈକ୍ଷିକ ପଦକ୍ଷେପ, ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହା ଉଭୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ।
ଏହି ସହଯୋଗ ମିଳିତ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ, ଅଧ୍ୟାପକ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, - ଛାତ୍ର ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମିଳିତ ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କର୍ମଶାଳା, ସମ୍ବଳ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞତାର ଆଦାନପ୍ରଦାନକୁ ସହଜ କରିବ। ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଉଭୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଶୈକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଉଭୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣାରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପରର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
