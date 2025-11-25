ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା କୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ (OCPL)କୁ ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର ଜେନେରେସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (OPGC) ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଜନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ।
OCPL ହେଉଛି OPGC ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗ କମ୍ପାନି ଯାହାର ଅଂଶଧନ ଢାଞ୍ଚା ଯଥାକ୍ରମେ ୫୧ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୪୯ ପ୍ରତିଶତ। ଅଗଷ୍ଟରେ, OPGC ବୋର୍ଡ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଜନାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ, ମନୋହରପୁର ଏବଂ ଡିପସାଇଡ୍ ମନୋହରପୁର କୋଇଲା ଖଣିର ଆବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ଟାଙ୍ଗରଡିହି ଉତ୍ତର କୋଇଲା ବ୍ଲକରେ ବିଡ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ କୋଇଲା ବ୍ଲକ ବିକାଶ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଚୁକ୍ତିନାମା (CBDPA) ଯୋଗୁଁ OCPL ନୀତିଗତ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲା।
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଯୁଗ୍ମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗଠନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଯୁଗ୍ମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗଠନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ଆବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ CBDPA ଅଧୀନରେ ଖଣି ଅଧିକାର ସମେତ OCPLର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ OPGCକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ।
ମନୋହରପୁର ଏବଂ ଡିପସାଇଡ୍ ମନୋହରପୁର କୋଇଲା ଖଣି ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଏକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ, ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଧନ କିମ୍ବା OCPL ରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କିମ୍ବା ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆନ୍ତଃ-ସେବା ହସ୍ତାନ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ, ଯେକୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ସପକ୍ଷରେ ମାଲିକାନା ସମେତ, "OCPL ର ସିଇଓଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ପତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି।
ଏହି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ବିଡ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟାଙ୍ଗରଡିହି ଉତ୍ତର କୋଇଲା ବ୍ଲକ CBDPA ର ପୃଥକ ଧାରା ଏକ ଲକ୍-ଇନ୍ ଅବଧି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆବଣ୍ଟନକାରୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ମନୋହରପୁର ଏବଂ ଡିପସାଇଡ୍ ମନୋହରପୁର କୋଇଲା ଖଣିର ଆବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତିନାମାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ବିଡ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ CBDPA ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍-ଇନ୍ ଅବଧି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହିତ ଅସଙ୍ଗତ, ତେଣୁ OPGC ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ନୀତିଗତ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧକୁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ମିଶ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତିନାମା, ବିଡ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ CBDPAରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଧାରା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ।
ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ବିଶାଲ କୁମାର ଦେବ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏହି ମାମଲାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ଉଠାଇବୁ ଏବଂ ଚିଠିରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବୁ, ପୁନଃବିଚାର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ।”