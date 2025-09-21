ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍ଗଠନ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ୧ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ପାରାମେଡ଼ିକ୍ ମାନବ ସମ୍ବଳ ତିଆରି କରି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ରବିବାର ଦିନ ଏକ ଇଂରାଜୀ ଖବର କାଗଜ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ‘ଭିଜନ ଓଡ଼ିଶା ହେଲ୍ଥ କନକ୍ଲେଭ’ରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀମତୀ ପାଢ଼ୀ କହିଲେ, ରୋଗ ପର ଚିିକିତ୍ସା ଉପରେ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ନିରୋଗ ରହିବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଉପର ମଧ୍ୟ ସମପରିମାଣରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇପାରିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ।
ଏହି କନକ୍ଲେଭ୍ରେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଲେ ଯେ ‘ହେଲ୍ଥ୍ ଫର୍ ଅଲ୍’ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଘର ନିକଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ନିକଟରେ ସରକାର ୯୮ ଜଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଲିଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ପଦବି ପୂରଣ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ୧୮୪୦ ଡାକ୍ତର ଓ ୫୦୦୦ ପାରାମେଡିକ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହେଲାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ବ୍ୟାପକ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି।
ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତବ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମୌଳିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସରକାର ନେଇଥିବା ଅନେକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହିତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର ଉପକାରିତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼ାଇ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱକାଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୁମି କିପରି ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲିଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ ପଦବିଗୁଡିକ ପୂରଣ ଉପରେ ଗୁରତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଧାୟକ ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ୍ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର କୁମାର ସାଉଁଟା ସେମାନ ନିଜନିଜ ଅଚଂଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯୋଗାଇଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
