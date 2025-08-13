ବିଶ୍ରା: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ରା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜରାଇକେଲା ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଯିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଇଲକେରା ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ସକାଳେ ନକ୍ସଲ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଥିଲା।
ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ ଆଇଜି ଡକ୍ଟର ମାଇକେଲ ରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରଣ୍ଡାର ଗୋଇଲକେରାରେ ଏକ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହେଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କର ବହୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରନ୍ତର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ, ଗୋଇଲକେରାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନକ୍ସଲମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ସାଉଟା ନିକଟରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୁଳିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସିଆରପିଏଫ୍ ଏବଂ ଝାଡଖଣ୍ଡ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗୁଳିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରନ୍ତର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ, ଗୋଇଲକେରାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନକ୍ସଲମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ସାଉଟା ନିକଟରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୁଳିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସିଆରପିଏଫ୍ ଏବଂ ଝାଡଖଣ୍ଡ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗୁଳିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।