କଟକ: ଫାୟରମ୍ୟାନ୍ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ବୟସସୀମା ୩ ବର୍ଷ କୋହଳ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ସର୍ତ୍ତ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଧାରରେ ଫାୟରମ୍ୟାନ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ୭ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୟସ ସୀମା ୩ ବର୍ଷ କୋହଳ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ୭ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରସଂଗକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମାମଲା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ ଓ ଏହାକୁ ନଜିର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ବୟସ ସୀମା ୩ ବର୍ଷ କୋହଳ କରାଯିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବୟସସୀମା ଭିତରେ ଏହି ୭ଜଣ ଆବେଦନକାରୀ ଆସନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲିଥିବା ଫାୟରମ୍ୟାନ୍ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ୨ମାସ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ ବିରଜା ପ୍ରସନ୍ନ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ହିରଣ୍ୟ କୁମାର ସାମଲ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ରୁଜୁ ୭ଟି ମାମଲାର ଏକତ୍ର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ମାମଲାର ବିବରଣୀରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ୨୦୨୩, ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ରେ ୮୨୬ଟି ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଓ ୧୫୦ଟି ଫାୟରମ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା ୨୫ ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏସସି/ଏସଟି/ଏସଇବିସି/ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୋହଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କେତେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମାକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ପଦବି ଗୁଡ଼ିକ ୨୦୧୫ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସହିତ ସଂପର୍କିତ। ୨୦୧୫ ପରେ ଏହି ସବୁ ପଦବି ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସସୀମା କୋହଳ ପାଇଁ କେତେକ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦାବି କରିଥିଲେ।
୨୦୧୫ ପରେ ୨୦୨୩ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଦର୍ଶାଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକାଧିକ ଆବେଦନ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପଦ ପାଇଁ ସରକାର ବୟସ ସୀମା କୋହଳ ନ କରିବା ଦ୍ବାରା ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୁଣାଣି କରି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତରୀଣ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ।
ଅଦାଲତଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ନାହିଁ
ଅଦାଲତଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ। ୨୦୨୩, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ର ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଳରେ ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୭ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଇନଜୀବୀ ରାଜୀବ ରଥ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ।