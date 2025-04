କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ମେଦିନାପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦୀଘାରେ ଭବ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଅବସରରେ ବୁଦବାର ଅପରାହ୍‌ଣରେ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ଦୀଘାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଳମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ ଥିବା ବେଳେ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏସବୁ କଟକଣା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

A moment to be cherished for eternity. Today’s Dhwaja Uttolana and Maha Yajna set the tone for tomorrow’s Prana Pratishtha, as the Jagannath Temple in Digha prepares to welcome the Lord of the Universe to His sanctified abode. Joy Jagannath 🙏🏻 pic.twitter.com/gEpSlM1lf7

ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମିତି ମିଳିବ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ତନ୍ମୟ ଘୋଷ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ‘ଏକ୍ସ‘ରେ କହିଛନ୍ତି, ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁକୁ କୌଣସି ସଂପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ। ଏକତାର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ଧର୍ମ ଉପରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ। ଏହା ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲ- ଆମେ ମାନବିକତା ଓ ଭାଇଚାରା ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ କରୁ।

A few glimpses from today - the day before of 'Darodghatan', the Grand Inauguration of Jagannath Dham, Digha by Hon'ble CM @MamataOfficial di. This isn’t just a temple, it’s a symbol of UNITY. Open to all, beyond religion. This is Bengal — we believe in humanity and brotherhood.… pic.twitter.com/HuHDzhhPbH