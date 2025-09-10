ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟମାନେ ଡାକ୍ତର ନୁହଁନ୍ତି, 'ଡକ୍ଟର' ପ୍ରିଫିକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ 'ଡକ୍ଟର' ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ନୁହଁନ୍ତି।
‘ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟମାନେ ଡାକ୍ତର ଭାବରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ 'ଡକ୍ଟର' ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏହା ରୋଗୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ସୁନୀତା ଶର୍ମା ଏନେଇ ଆଇଏମ୍,ର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଦିଲୀପ ଭାନୁଶାଳୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।
‘ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ରେଫର୍ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଉଚିତ୍। କାରଣ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଫିଜିଓଥେରାପି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ଚିଠିରେ ପାଟନା ଏବଂ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟ ଏବଂ ଦେଶର ମେଡିକାଲ କାଉନସିଲ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପୂର୍ବ ଆଇନଗତ ଘୋଷଣା ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯାହା ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ/ବୃତ୍ତିଗତ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କୁ 'ଡକ୍ଟର' ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲା।
