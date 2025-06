ଅହମଦାବାଦ: ଅହମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରି ଦେଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଡ୍ରିମଲାଇନର ୭୮୭-୮ ବିମାନ (ଉଡ଼ାଣ ନମ୍ବର ଏଆଇ ୧୭୧)ଜୁନ ୧୨ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଉଡାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ୧.୪୦ ମିନିଟରେ ବିଜେ ମେଡିକାଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଟି ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନଟି କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ୨୪୨ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଅହମଦାବାଦରୁ ଲଣ୍ଡନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବା୍ନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ବାକି ୨୪୧ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ଏହି ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସୁମିତ ସବରୱାଲ ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏକି ଉକ୍ତ ବିମାନର କମାଣ୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ।

Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena MLA Dilip Lande met the family member of Sumit Sabharwal who lost his life in the crash of Air India Flight AI171 pic.twitter.com/pQVA2Cyary