କାଶୀନଗର: ଗଜପତିଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖେଳ ଭବନ ପରିସରରେ ଶନିବାର ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବୃକ୍ଷ ମାନବ ଭାବେ କାଶୀନଗର ତଥା ନିକଟରେ ଥିବା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଗୋପୀନାଥ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି।

Advertisment

ବୃକ୍ଷ ମାନବ ଭାବେ କାଶୀନଗର ତଥା ନିକଟରେ ଥିବା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଗୋପୀନାଥ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଗଛ ଲାଗିଛି। 

kashinagar1

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ନନ୍ଦ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାଗବତ ସାହୁ, ସମାଜସେବୀ ହୃଷିକେଶ ଗୌଡ଼, ଫରେଷ୍ଟର ଦିଲୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସୁବାଷ ବିଶ୍ୱାସରାୟ, ସାମ୍ବାଦିକ ଆନନ୍ଦ ପାତ୍ର ଓ ଅଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବୃକ୍ଷ ଷ୍ଟାଡିଅମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟଘର, କାଶୀନଗର ସଭାପତି ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।

Gajapati 