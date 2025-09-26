ଭୋଗରାଇ: ପୁଲିସ ଦେଖାଇଲା ମହାନତା। ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା କାର ନ ମିଳିବାରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ନିଜ ଭ୍ୟାନରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ କମର୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ।

ଆଜି ସକାଳେ କମର୍ଦା ପୁଲିସ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ଜଳେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ପୁରୁଷ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ କାରଣ ବୁଝିଥିଲେ। ଘରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା ବେଳେ ୧୦୮ କିମ୍ବା କାର୍ ମିଳି ପାରି ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଆସି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ବୁଝିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଭ୍ୟାନକୁ ନେଇ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ କମର୍ଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। 

