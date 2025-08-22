ଭୁବନେଶ୍ବର: ନବୀନ ନିବାସରେ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଲାଗି ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ତେବେ କାହିଁକି ସେ ହଠାତ୍ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିନାହିଁ।
