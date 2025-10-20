ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳିର ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି , ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳିର ଅବସରରେ ମୁଁ ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି।
On the auspicious occasion of Diwali, I extend my heartfelt greetings and best wishes to all Indians, both in India and across the world. pic.twitter.com/SbcMcNjx8R— President of India (@rashtrapatibhvn) October 20, 2025
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରବିବାର ଦିନ ଦୀପାବଳିର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପର୍ବକୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପର୍ବ ବଞ୍ଚିତ ଏବଂ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ।ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦୀପାବଳି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ଧାର ଉପରେ ଆଲୋକର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ
"ଏହି ପର୍ବ ଅନ୍ଧାର ଉପରେ ଆଲୋକ, ଅଜ୍ଞତା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ। ସାରା ଦେଶରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା, ଦୀପାବଳିର ପବିତ୍ର ଅବସର ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ, ଭକ୍ତମାନେ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଦେବୀ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି,"।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆନନ୍ଦର ଏହି ପର୍ବ ଆତ୍ମ-ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ଉନ୍ନତିର ଏକ ଅବସର। "ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାପଦ, ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏହି ଦୀପାବଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେଉ," ଏବଂ ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
