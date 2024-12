ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଅପରାହ୍ଣରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସୁଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବାଦିନଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଛି। ଗରିବ ଓ ଦଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅନେକ କାମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି।

This afternoon, I will also be addressing a programme organised by @BJP4Odisha in Bhubaneswar. Since assuming office in June this year, the BJP Government in Odisha has been at the forefront of boosting the state’s growth trajectory. The state government is taking many measures…