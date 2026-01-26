ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକାର ମେନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିମାନଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ପ୍ରାୟ ୭ଟା ୪୫ ସମୟରେ ବାଙ୍ଗୋର୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସମୟରେ ଏକ ଘରୋଇ ଜେଟ୍ ମଝି ଆକାଶରେ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ବିମାନ ନିୟାମକ, ଫେଡେରାଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ (ଏଫ୍ଏଏ) ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛି ଯେ, ବିମାନରେ ଆଠ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏଫ୍ଏଏ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁଗ୍ମ-ଇଞ୍ଜିନ ଥିବା ଟର୍ବୋଫ୍ୟାନ ଜେଟ୍ ବମ୍ବାର୍ଡିୟର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର-୬୦୦ ବିମାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି।
ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ତୁଷାରପାତ ହେଉଥିଲା
ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବାଙ୍ଗୋର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ହାଲୁକା ତୁଷାରପାତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ପାଗ ଏକ କାରଣ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତକରଣ ହୋଇନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ, ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସହର ବାଙ୍ଗୋର ସମେତ ସମଗ୍ର ମେନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତକାଳୀନ ଝଡ଼ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବିମାନଟି ଟେକ୍ସାସରୁ ମେନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହାର ପଞ୍ଜିକରଣ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ, ବିମାନଟି ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ ସ୍ଥିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନ ଫାର୍ମ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ ଓ ଇଟକିନ୍ କମ୍ପାନିର। ଏଫ୍ଏଏ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ବିମାନଟି ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୦ରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ଏନ୍ଟିଏସ୍ବି ହାତରେ ତଦନ୍ତ ଭାର
ଏଫ୍ଏଏ କହିଛି, ବିମାନଟି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାତୀୟ ପରିବହନ ସୁରକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (ଏନ୍ଟିଏସ୍ବି) ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ଓ ଏକ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ନପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ଜଣାପଡିବ ନାହିଁ।