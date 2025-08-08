ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ତଥା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଶିକ୍ଷାବିଦ ପ୍ରଫେସର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସିକ୍କିମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ କୁଳପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିଜିଟର ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଫେସର ସ୍ୱାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅଥବା ସେ ୭୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଳପତି ଭାବରେ ପଦଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ରୁଷିପଡ଼ା ଗାଁର ନିବାସୀ ପ୍ରଫେସର ସ୍ୱାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୪୩ ବର୍ଷର ଅନୁଭବ ଥିବା ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ବିଏଚ୍ୟୁ), ବାରାଣସୀର ଶିକ୍ଷା ସଂକାୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଓ ଡିନ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ବିଏଚ୍ୟୁକୁ ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ‘ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏମିନେନ୍ସ’ ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଛି ଓ ଏହା ୧୯୧୬ ମସିହାରେ ଭାରତ ରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ମଦନ ମୋହନ ମାଳବୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରଫେସର ସ୍ୱାଇଁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର (ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହିତ), ଏମ୍ଫିଲ୍, ପିଏଚ୍ଡି ଓ ଡିଲିଟ୍ (ଶିକ୍ଷାରେ) ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲିଡ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଇପିପିଏମ୍ ଡିଗ୍ରି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୟୁନେସ୍କୋ, ଆଇଆଇଇପି, ଓଇସିଡି, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ (ପ୍ୟାରିସ୍) ଓ ଆଇବିଇ (ଜେନିଭା) ଭଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କାମ କରିବାର ଅନୁଭବ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲିଡ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଗବେଷଣା ଛାତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି।
ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶିକ୍ଷା ସଂକାୟରେ ନବୋନ୍ମେଷ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନତ୍ମକ ବିକାଶ ଓ ଛାତ୍ର କଳ୍ୟାଣକୁ ଅଗ୍ରଧାରା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଧନାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୬୭ରୁ ଅଧିକ ଗବେଷକ ପିଏଚ୍ଡି ଉପାଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ସ୍ୱାଇଁ ଓଡିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କୋରାପୁଟର ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାତ୍ମକ ଅବଦାନ, ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଓ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମ୍ମାନିତ।
CUO Koraput