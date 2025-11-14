କାଶୀନଗର: କାଶୀନଗର ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପାନ, ବିଡି, ଗୁଟଖା ଓ ସିଗାରେଟର ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାଶୀନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଗୁଟଖା ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କାଶୀନଗର ସହରରେ ଗୁଟଖା ବିକ୍ରିର କଳାବଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାରଣ
ଆଜି ଗଜପତି ଡ୍ରଗ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ସୁପ୍ରିୟା ବେହେରା, କାଶୀନଗର ପୁଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଟିମ୍ କାଶୀନଗର ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୋକାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜରିମାନା ଆଦାୟ ସହ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି।
