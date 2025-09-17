ଭୁବନେଶ୍ବର: ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଲାଗିଲା ଅଙ୍କୁଶ । ମୋଟର ଯାନର ବେଆଇନ ଢାଞ୍ଚା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜାରି ହେଲା ସର୍କୁଲାର । ଗାଡ଼ିରେ ମନଇଛା ଉଚ୍ଚତା, ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆରସି, ଫିଟନେସ ବାତିଲ ହେବ । ଏଥିସହ ଜରିମାନା ବି ଲାଗିବ।
ଅନେକ ସମୟରେ ଡିଜେ ଯୋଗୁଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଥାଏ । କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଲାଗି ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠି ଡିଜେ ଶବ୍ଦ କାଳ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଏବେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।