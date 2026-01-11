ରାଉରକେଲା: ଡିଜିସିଆଇର ୫ ଜଣିଆ ଟିମ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଣେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ / ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଉରକେଲା ନିକଟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏକ ତ୍ୱରିତ, ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ରୋଗୀଙ୍କ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଦଳ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରୀ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଦଳ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ରାଉରକେଲାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରାଜ୍ୟ ହେଲିକପ୍ଟର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଉରକେଲାରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭୂମିଗତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସାମଗ୍ରିକ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରିଷ୍ଠ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଉରକେଲା ପଠାଯାଉଛି
ସଦ୍ୟତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ନିକଟ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଡାକ୍ତରୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା, ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଦାରଖ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରିଷ୍ଠ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଉରକେଲା ପଠାଯାଉଛି।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁରକ୍ଷାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନଦଣ୍ଡ, ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଏବଂ AAIB ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।