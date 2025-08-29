ଭୁବନେଶ୍ବର: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କର୍ମସ(ଆଇସିସି) ଓ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାରତୀ ପକ୍ଷରୁ ବିକାଶିତ ଓଡ଼ିଶା ‘ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଇଞ୍ଜିନକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା’ ଉପରେ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଏକ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ବାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇ ଆଇସିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ସାହୁ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬ ବିକଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଇସିସି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ସୁଯୋଗ ଥିବା ଯୋଗୁ ଯୁବପିଢୀ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପଦ ଭରି ରହିଛି। ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଉଦଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଯୋଗଦେଇ କହିଥିଲେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ ମାଇନ୍ସ , ମିନେରାଲ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି କମି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଆମର ଦୃଢ ଇଛା ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯଦି କରିବା ଯାହା ୫୦ ବର୍ଷରେ ହୋଇପାରିନି ତାହା ୫ ବର୍ଷରେ ହୋଇପାରିବ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆମେ ଶାଗ ମାଛରେ ଖଣି ଖାଦନ ବିକିବା ନାହିଁ। ଆମ ଲୋକ ଦାଦନ ଯିବେ ନାହିଁ।
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ ଯୋଗଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ। ଆମ ସରକାର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କିଭଳି ବାସ୍ତବିକତା ନେବ ତାହା ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା। ଓଡିଶାରେ ମାଇନିଂ ଥିବା କାରଣରୁ ମାଇନିଂ ବେସ୍ ଶିଳ୍ପ ଗଢିଉଠିଛି। ଯଦି ପାରାଦୀପରେ ନାଥା କାକର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ ତେବେ ପେଟ୍ରୋ କେମିକାଲରେ ଆମେ ଅନେକ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଓଡିଶାରେ ଏମଏସଏମଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକତା ରହୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବ ମାନବସମ୍ବଳକୁ କିଭଳି ଦକ୍ଷ କରାଯିବ ତାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ଓଡିଶାର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆମ ସରକାର କାମ କରୁଛି।
ଉଦଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଯୋଗଦେଇ କହିଥିଲେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ ମାଇନ୍ସ , ମିନେରାଲ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି କମି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଆମର ଦୃଢ ଇଛା ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯଦି କରିବା ଯାହା ୫୦ ବର୍ଷରେ ହୋଇପାରିନି ତାହା ୫ ବର୍ଷରେ ହୋଇପାରିବ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆମେ ଶାଗ ମାଛରେ ଖଣି ଖାଦନ ବିକିବା ନାହିଁ। ଆମ ଲୋକ ଦାଦନ ଯିବେ ନାହିଁ।
ଏମଏସଏମଇ ତଥା ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଥିଲେ ଯେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପଦ ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଯୁବଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୋଗୀ କରି ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ବପ୍ନ ପୁରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଛୋଟ ସିନା ହେଲେ ଦାନ ତାହା ମହାନ୍। ଦେଶରେ ଜିଡିପିରେ ଏମଏସଏମଇର ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। କେବଳ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ନାହିଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟମ ଦରକାର।
ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଯୋଗଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ସରକାର ବର୍ଷେ ଦୁଇ ମାସର ସରକାର। ସମସ୍ତେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ହେଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ୩୮୬ ଖଣି, ୫୭ ଆଇରନ୍ ରହିଛି। ଦେଶର ମାନଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିର ସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହିଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ.କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ସହରୀକରଣର ବିକାଶ ହୋଇନି। ଆମେ ବହୁତ ତଳେ ରହିଛୁ। ସ୍ବଚ୍ଛତା ମଣିଷର ସଭ୍ୟତାର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଡ୍ରେନରେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ରହୁଥିଲା। ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏସବୁ କିଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ବର ନୁହେଁ ସବୁ ସହର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। କେଉଁ ସହରକୁ ଏନଏସି ମାନ୍ୟତା ଦେବୁ ତାହା ଉପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୌଣସି ସହରକୁ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ ସହରୀକରଣ କରାଯାଇନି। ନନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଛି । ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପରେ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁଯାୟୀ କାମ ହେଉଛି। ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ୩୬ରୁ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ସହରୀକରଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାରତୀ ସଭାପତି ଗୋପାଳ ଦାସ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ତଥା ଇପିକଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ,ପ୍ରମଖ ସଚିବ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପୁନିଆ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଆଇସିସି ଡିଜି ଡ.ରାଜୀବ ସିଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଉଦଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ.ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଏମଏସଏମଇ ତଥା ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ।