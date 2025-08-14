ମାଲକାନଗିରି: ସୀମାନ୍ତ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଭଦ୍ରାଦୀ କଥାଗୁଡମ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ନିକଟରେ ୬ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏସିଏମ ଜଣେ, ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟ ୨ ଜଣ ଏବଂ ୩ ଜଣ ମଲିସିଆ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏସପି, ୮୧ ଓ ୧୪୧ ସିଆରପିଏଫ ବାଟାଲିୟନର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅପରେସନ ଚେୟୁଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲମାନେ ହେଲେ ମାଡକମ ଲଖମେ(୩୦), ସୋଡି ରାଜେ(୨୫), ମାଡ଼କମ ଭୀମା(୩୬), ମାଡବି ସୋନା(୩୫), ସୋଡି ଭୀମେ(୩୦) ଏବଂ ମାଡ଼ବୀ ଭୀମେୟା(୫୨)।
ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାଡରମାନେ ଉପର କ୍ୟାଡରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ଛାଡ଼ି ପରିବାର ସହିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। କାରଣ ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ) ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୦୬ ଜଣ ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ) କ୍ୟାଡର କେବଳ ଏସପି ଭଦ୍ରାଦ୍ରି କୋଠାଗୁଡେମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପୁନର୍ବାସ ଟଙ୍କାରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ) କ୍ୟାଡରମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଅଭାବରୁ ଚାଲିପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ୨୫ ହଜାର ଟଂକା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଯିବ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି।
