ୱାସିଂଟନ/ତେହେରାନ: ଇରାନରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଭୟାବହ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଠୋର ନଜର ରଖିଛି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ‘ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ’ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଶୈଳୀର କଳା-ଧଳା ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଫଟୋରେ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର କ୍ୟାପସନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ “Soon” (ଶୀଘ୍ର)। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଦେଉଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ଫଟୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦେଇନଥିବାରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅନୁମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟି ନେତା ଓ ‘ଆମେରିକା ଫାର୍ଷ୍ଟ’ ସମର୍ଥକମାନେ ଏହାକୁ ଇରାନ ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣର ସଙ୍କେତ ଭାବେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି।
କେତେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଇରାନ ସହିତ ଭେନେଜୁଏଲା ଓ ଗ୍ରିନ୍ଲାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ସହିତ ଯୋଡୁଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଆମେରିକାରେ ଇମିଗ୍ରେସନ ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ସ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ (ଆଇସିଇ) ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା।
ଇରାନରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିଛି
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଇରାନରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେରିକାର ଏକ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ସଂଗଠନ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୩୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ୧୦,୬୭୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଖବର ପ୍ରସାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ଫୋନ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।
ଇରାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ଆମେରିକା ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ସହ ଅଛି। ପ୍ରତିବାଦ ଦମନ ଜାରି ରହିଲେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଇରାନ ଉପରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ଲଗାତାର ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି।