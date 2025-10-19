କୋରାପୁଟ: କେକେ ରେଳପଥ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ପଥର। ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ। ଭୋର ଚାରିଟା ସମୟରେ ରେଳ ଲାଇନ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ପଥର। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ତୟଡା ଚିରୁପାଲି  ନିକଟରେ। ଏଇ ରୁଟ ଦେଇ ଆଜି ଯିବାକୁ ଥିବା କିରନଦୂଲ୍-ବିଶାଖାପାଟଣା ଟ୍ରେନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ଵାଭାବିକ ହେବ

ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଳପଥ ସ୍ଵାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ଵାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

