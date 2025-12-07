ରାଉରକେଲା(ପ୍ରୀତିପ୍ରିୟା ଦାସ): କଥାରେ କହାଯାଏ-ବମ୍ବେଲଡୁ..ଯିଏ ଖାଇବ ପସ୍ତେଇବ, ଯିଏ ନଖାଇବ ସିଏ ବି ପସ୍ତେଇବ। ରଂଗିନ ବମ୍ବେଲଡୁ (କଟନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି) ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଶେ। ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଧରିଲା ବେଳକୁ ପାପୁଲି ଭିତରେ ମୁଠାଏ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ବମ୍ବେଲଡୁ ଦେଖିଲେ ପିଲାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼େ। ଆଉ ଏହାର ବିକାଳି ଯଦି ଘର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମିଠା ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁଜନ ତାହା ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତି । ବମ୍ବେ ଲଡୁକୁ କିଏ ବମ୍ବେଇ ଲଡୁ କହନ୍ତି ତ କିଏ ହାଓ୍ବା ମିଠାଇ, ତ କିଏ ବଢ଼ୀ କା ବାଲ୍ ତ ପୁଣି କିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଫ୍ଲସ୍କ କୁହନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ‘କଟନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି’ ନାଁରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ୭ ଡିସେମ୍ବରକୁ ‘ଜାତୀୟ କଟନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି’ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଗୋଟେ ସମୟରେ କଟନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଥିଲା। ଯଦିଓ ଏବେ ଏହାର ଚାହିଦା କମିଛି, ତଥାପି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ବମ୍ବେଲଡୁ ବିକାଳି ତାଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ।
ସେକ଼୍ଟର ୪ ସ୍ଥିତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସୁଥିବା ସେନି ସାହାଣୀଙ୍କ କଥା । ବୟସ ୬୫ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଜୀବିକାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରହିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନାନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ନାନା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ସେନିଙ୍କ ଘର ବିହାରରେ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କଟକ, ପାରାଦୀପ ଯାଇ ୧୦/୨୦ ପଇସା କଟନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ୧୯୯୯ ବାତ୍ୟା ପରେ ରହିବାକୁ ଘର ନମିଳିବାରୁ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ବିହାର ଫେରୁଥିଲେ । ହେଲେ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କୁ ତରକେରା ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା।
ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଥିଲା ଘର, ନା କାହାକୁ ଜାଣିଥିଲେ ନା ଥିଲା ଟଙ୍କା । ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କର୍ମକୁ ଆଦରି ସେ ପୁଣି ଥରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବୁଲି କଟନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବିବାହ କଲେ, ପରିବାର ବଢ଼ିଲା। ଧୀରେଧୀରେ ରୋଜଗାର ବି ବଢିଲା। ସେନି ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ କଟନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିକୁ ୧୦ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବାବେଳେ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଟକୁ ୨୦ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି।
କଟନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ
କଟନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିରେ ଅଧିକ ଚିନି ଏବଂ ଫୁଡ କଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ତଳେ ପୁଡୁଚେରୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗେନାରେ କଟନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏଥିରେ ଲୁଗା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ରୋଡୋମାଇନ-ବି (କ୍ଷତିକାରକ କଣିକା) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ କ୍ୟାନସର ବ୍ୟାପୁଛି ବୋଲି ଏକ ସାମ୍ପଲ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏନେଇ ଆର୍ଜିଏଚ୍ର ଚର୍ମ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ. ବଳରାମ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, କଟନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଖାଇଲେ କ୍ୟାନସର ବ୍ୟାପୁଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଟନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶୁଛି, ତେଣୁ ଶିଶୁଙ୍କ ଚର୍ମରେ ଆଲାର୍ଜି ଆଶଂକା ରହିଛି।
ରଚନା ମିଞ୍ଜ କହନ୍ତି, ବମ୍ବେଲଡୁ ବହୁତ ଭଲଲାଗେ। ଏହା ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ବି ତା’ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଯାଏ।