ୱାସିଂଟନ: ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବ ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ନାସାରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ୧୦ ଦିନିଆ ମହାକାଶ ମିଶନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ (ଆଇଏସଏସ)ରେ ସାଢେ ନଅ ମାସ ରହିବା ପରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ ନାସାରେ ୨୭ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ନାସା ଏହା ଘୋଷଣା କରି କହିଛି ଯେ, ତାଙ୍କର ଅବସର ଗତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପରେ ୧୭ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା।ତାଙ୍କ ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ନାସା ପ୍ରଶାସକ ଜାରେଡ୍ ଆଇଜାକମ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି, ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗବେଷଣା ବେଶ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମିଶନ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆର୍ଟେମିସ୍ ମିଶନ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଓ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ତାହାର ସୀମାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ।
ମହାକାଶରେ ୬୦୮ ଦିନ
ମୂଳ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ୱିଲିୟମ୍ସ ୧୯୯୮ ମସିହାରେ ନାସାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତିନୋଟି ମିଶନରେ ୬୦୮ ଦିନ ମହାକାଶରେ ବିତାଇଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ନାସା ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାକାଶରେ ବିତାଇଥିବା ମୋଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ। ସେ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ତାଲିକାରେ ଏଭଳି କରି ସେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ନାସା ମହାକାଶଚାରୀ ବୁଚ୍ ୱିଲମୋରଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମକ୍ଷକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ୱିଲମୋରଙ୍କ ସହିତ ସୁନିତା ନାସାର ବୋଇଂ ଷ୍ଟାରଲାଇନର ଓ ସ୍ପେସ-ଏକ୍ସ କ୍ରୁ-୯ ମିଶନରେ ୨୮୬ ଦିନ ବିତାଇଥିଲେ। ସୁନିତା ମୋଟ ୬୨ ଘଣ୍ଟା ୬ ମିନିଟ୍ର ନଅଟି ସ୍ପେସୱାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ମହିଳା ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସର୍ବାଧିକ ଓ ନାସାର ତାଲିକାରେ ଚତୁର୍ଥ। ସେ ମହାକାଶରେ ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ।
ମୂଳ ଭାରତୀୟ ସୁନିତା
ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ପିତା ଜଣେ ନ୍ୟୁରୋଆନାଟୋମିଷ୍ଟ। ସେ ଗୁଜରାଟର ମେହସାଣା ଜିଲ୍ଲାର ଝୁଲାସନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଆମେରିକା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଓ ସ୍ଲୋଭେନିଆର ବୋନି ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସୁନିତା ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ।