ବାରିପଦା: ଶିମିଳିପାଳରେ ଆଜିଠୁ ବାଘ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଆକଳନ-୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। NTCA ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆକଳନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୧ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୩ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ତରରେ।ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୯ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଘ ଗଣନା ହେବ। ଏଥିରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜର କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ୩ ଦିନିଆ ମାଂସାଶୀ ଏବଂ ମେଗା ତୃଣଭୋଜୀ ସାଇନ୍ ସର୍ଭେ ସହିତ ୪ ଦିନର ଲାଇନ କାରବାର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାତି ଗଣନା କରାଯିବ। ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ଦକ୍ଷିଣ ଡିଭିଜନରେ, ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୧ ଅଭ୍ୟାସ ୧୦୩ ଟି ବିଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ୧୦୩ ଟି ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ସର୍ଭେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୧ ନଭେମ୍ବର ୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ, ଯେଉଁଠାରେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅଙ୍ଗୁଲେଟ୍ ଘନତା ଗଣନା କରାଯିବ।
Jay Dholkia CM Mohan Majhi: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା
ବ୍ୟାପକ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପିଂ ଅଭ୍ୟାସ
Human Sagar Ventilator: କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗର ଏବେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ
ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣର ୧୩୨୧ ଗ୍ରୀଡ୍ (୨ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଗ୍ରୀଡ୍) ରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପିଂ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୨୫ ଦିନର ୨ଟି ଚକ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୧ ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରେ ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପିଂ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ।