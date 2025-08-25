ରାଉରକେଲା/ବୀରମିତ୍ରପୁର: ଗତ ମାସକ ତଳେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ତହସିଲ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ପୁଲିସ ତିନି ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛିl ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବାଇକ ଓ ପିସ୍ତଲ ଜବତ କରିଛିl ଜମି ଦଲାଲି କାରବାରକୁ ନେଇ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲାl ଜମି ଦଲାଲ ଉତ୍ତମ ଘୋଷ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେହି ଦିନ ସେ କୌଣସି ଅଫିସ୍ କାମ ପାଇଁ ବୀରମିତ୍ରପୁର ତହସିଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୦୧.୧୫ ସମୟରେ, ସେ ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ନଂ OD14AD-8718 ନେକ୍ସା ଫ୍ରଙ୍କସ୍ କାର୍ ସହିତ ତାଙ୍କ କାରକୁ ପଛକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ, ଦୁଇଜଣ ବାଇକ ଆରୋହୀ ଏକ ପ୍ୟାସନ୍ ପ୍ରୋ ବାଇକ୍ ରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପଛ ଆରୋହୀ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପିସ୍ତଲରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ୱାଜିଦ୍ ଅନସାରି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଗୁଳିଟି କାରର ଆଗ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ପଛ ସିଟ୍ ରେ ବାଜିଥିଲା। ତା’ପରେ, ସେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେଠାରେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ।
ଭିଲ୍-ଫୁଲଝରର ଜଣେ ୱାଜିଦ୍ ଅନସାରିଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ପଡିଲା। ଏକ ଜମି କାରବାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୨୫,୦୦,୦୦୦/- ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉକ୍ତ ଜମି ସେହି ଦିନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବାର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେହି ସମୟରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ, ସେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଯେ ୱାଜିଦ ଅନସାରି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ଜବତ :- ୧. ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାସନ ପ୍ରୋ ମୋଟର ସାଇକେଲ।
୨. ଗୋଟିଏ ଦେଶ ତିଆରି ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି।
