କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା କମିବାର ନା ଧରୁନି। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମ୍ସି) ଓ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। କୋଲକାତାର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଉପକଣ୍ଠ ବେହାଲାର ସାଖେରବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଞ୍ଚରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ।
ଜୋର୍ରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ବଜାଇବାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା
ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା ଜୋର୍ରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଏହି ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ତ୍ରିପୁରାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିପ୍ଳବ ଦେବ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିବା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଞ୍ଚରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ
ବେହାଲା ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଟିଏମ୍ସି ବିଧାୟକ ରତ୍ନା ଚାଟାର୍ଜୀ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ କିଛି ବିଜେପି ସମର୍ଥକ କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ମଞ୍ଚରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଟିଏମ୍ସି କର୍ମୀ ମଞ୍ଚ ପୋଡ଼ିବାର ଅଭିଯୋଗ
ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଟିଏମ୍ସି କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବିଜେପି କହିଛି ଯେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସାଖେରବଜାରରେ ଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ମଞ୍ଚରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହି ମଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଟିଏମ୍ସି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଲଗାତାର ଆମ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି।