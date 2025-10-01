ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାପରେ କି ଜାମ୍… ରାସ୍ତାର ଏପଟରୁ ସେପଟ ଦେଖିଲେ ଆଖି ପାଉନି । ଯୁଆଡେ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗାଡ଼ି । ପ୍ଲାଏ ଓଭରରେ ଭିଡ଼, ମୁଖ୍ଯ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼, ସର୍ଭିସ ରୋଡରେ ବି ଭିଡ଼ । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ପରେ ବିଗିଡିଯାଇଛି ସ୍ଥିତି । ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଛି ଭିଡ଼ । ବର୍ଷା ବେଳେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ରହିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡିବା ମାତ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଧରି ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଭିଡ ଜମିଥିଲା ।
ଗୋଟେ ପଟେ ଲୋକେ ବର୍ଷା ପରେ ପରେ ମେଢ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଜମିଥିବା ପାଣି ପାଇଁ ଭିଡ ବି ବଢିଯାଇଥିଲା । ରାସ୍ତାରେ ଖାଲ ଖମା ଭୟରେ ଲୋକେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପାଣି ଉପରେ ଗାଡ଼ି ନେଉନଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ସେଠାରେ ଭିଡ ଜମିଥିଲା ।
ଭୁବନେଶ୍ବରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପରେ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ହଂସପାଳ ଠାରୁ ରସୁଲଗଡ଼ ଯାଏଁ ଜାମ୍ ଲାଗିରହିଥିଲା । ପଳାଶୁଣୀ ଛକରେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଏନଏଚ ଉପରେ ଗାଡି ଯିବା ଏବଂ ତଳକୁ କିଛି ଗାଡି ଖସିବା ବେଳେ ଉପୁଜିଥିଲା ଜାମ ପରିସ୍ଥିତି । ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଗାଡି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା । ସେମିତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଛିଡା ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଇଞ୍ଚେ ବି ଘୁଞ୍ଚୁ ନଥିଲା । ହଂସପାଳରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରସୁଲଗଡ଼ ଆସିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ବର୍ଷା ପରେ ଭିଡରେ ଫସିଥିବା ଲୋକେ ଜାମରୁ ବାହାରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ଢାଳିଥିଲା । ତଳେ ଭିଡକୁ ଉପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଫସାଇ ଦେଇଥିଲା । ଲୋକେ ବିରକ୍ତି ହୋଇ ସେମିତି ଭିଜି ଭିଜି ଭିଡରେ ଗାଡି ଧରି ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
