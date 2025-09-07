କାଳିଆପାଣି: ଜଙ୍ଗଲରେ ୨ ବୟସ୍କ ଦନ୍ତାହାତୀ ପରସ୍ପର ସହ ଲଢ଼ିବା ଛାଡ଼ି ଭାଇ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବାର ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କଟକ ବନଖଣ୍ଡ ଟମକା ବନାଞ୍ଚଳ ଡୁବୁରି ଓ ଟମକା ସେକ୍ସନର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ୨ ଦିନ ଧରି ଏମିତି ସାଥୀହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ କପିଳାସ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବାହୁବଳୀ ଦନ୍ତା ଓ ଭୁବନ ବନାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଦନ୍ତାହାତୀ।
ଗତକାଲି ଠାରୁ ଦନ୍ତା ଦ୍ବୟ ସୁକିନ୍ଦା ବନାଞ୍ଚଳର ସଂସାଇଲୋ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ଡୁବୁରି ବନାଞ୍ଚଳର ଡୁବିଖାଲ, ଶ୍ରୀରାମପୁର, ସାହାପୁର ଓ ଶଗଡ଼ଗୁଳା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥିଲେ। ଉଭୟ ଟମକା ସେକ୍ସନର କମଳାବାହାଳି, ବେଣାପାଟିଆ, ତାରି, ଦୁର୍ଗାପୁର, ଫୁଲଝର, ଟମକା ଓ ପାଣୁବାହାଳି ବୁଲିବୁଲି ସଂଧ୍ୟାରୁ ସମରପିଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।
ସୁକିନ୍ଦାଗଡ଼ ଓ ଏହା ପାର୍ଶ୍ବସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗତ ୨୯ ତାରିଖରୁ ୮ ଦିନ ଧରି ୨ ବଣୁଆ ଦନ୍ତା ସହ ମାଈହାତୀ ଥାଇ ୩ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ବେଧଡ଼କ ବୁଲିଥିଲେ। ଶନିବାର ସକାଳୁ ସାଥୀ ଦନ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମାଈହାତୀଟି ଦକ୍ଷିଣଦିଗରେ ଭୁବନ ବନାଞ୍ଚଳକୁ ଫେରି ଜଙ୍ଗଲ ପାର୍ଶ୍ବସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
-ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ— Sambad (ସମ୍ବାଦ) (@sambad_odisha) September 7, 2025
-ସାଥୀହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ୨ ଦନ୍ତାହାତୀ#Sambad#Elephant#Jajpurpic.twitter.com/4ZLsQ32t6o
ସାଥୀହରା ଦନ୍ତା ଉତ୍ତରଦିଗକୁ ମୁହାଁଇ ବନ ବିଭାଗରେ ବାହୁବଳୀ ନାଁରେ ପରିଚିତ ଗୋଠଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଦନ୍ତାହାତୀ ସହ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ୨ ଦନ୍ତା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଆଶଂକା ଥିବାରୁ କଟକ ଡିଏଫ୍ଓ ଅନିଲ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରେଞ୍ଜର କିଶୋର କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବନପାଳ ମାଣିକ ମୁଣ୍ଡା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ୨୦ ଜଣିଆ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବନବାହନୀ ୨ ଦନ୍ତାଙ୍କୁ ପାଖେପାଖେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ସଂପର୍କରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭଦ୍ରକ ଡିଏଫ୍ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ୨ ଅପରିଚିତ ଦନ୍ତାହାତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରସ୍ପରକୁ ନୂଆକରି ଭେଟିଥିଲେ ହେଁ ସାଥୀହୋଇ ବୁଲିବାର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ବଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ସଂକଟ ସମୟରେ ସାଂପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନସାଧ୍ୟ ଆଚରଣ କରିପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
Jajpur