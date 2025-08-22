ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ସମସ୍ତ ବିଦେଶୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ପ୍ରଦାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକୀୟ ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ଟ୍ରାକ୍ଟର-ଟ୍ରେଲର ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଉଥିବା ବିଦେଶୀ ଚାଳକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡୁଛି ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ଚାକିରିର ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ବିଦେଶୀ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ କଠୋର କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକମାନେ ଇଂରାଜୀ-ଦକ୍ଷତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ୨୦୧୬ରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲା, ଯାହା ନିରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଚାଳକଙ୍କୁ ସେବାରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଭାବରେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରିବହନ ସଚିବ ସିଆନ୍ ଡଫି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫେଡେରାଲ୍ ମୋଟର କ୍ୟାରିଅର୍ ସେଫ୍ଟି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ଚାଳକ ହରଜିନ୍ଦର ସିଂହ ଇଂରାଜୀ କହିପାରୁ ନଥିଲେ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ଥିଲା। ସିଂହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ "ଅଫିସିଆଲ୍ ବ୍ୟବହାର କେବଳ" ପ୍ରବେଶ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଏକ ବେଆଇନ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ମିନିଭ୍ୟାନ୍ର ତିନି ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାନବାହନ ହତ୍ୟାର ତିନୋଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ କାଲିଫର୍ନିଆରୁ ଫ୍ଲୋରିଡାକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
