ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜିତ କରିଥିବା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଫେସର ବିଜୟ କୁମାର ମାଲହୋତ୍ରା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ କୁମାର ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କର ୯୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମାଲହୋତ୍ରା ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ସେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ଟାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ।
ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୯୩ ବର୍ଷ ବୟସର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଫେସର ବିଜୟ କୁମାର ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସକାଳେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଜୀବନ ସରଳତା ଏବଂ ଜନସେବାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନସଂଘର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଥିଲେ।
ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସଚଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ସକାଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ବିଜୟ କୁମାର ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ପରଲୋକ ଘୋଷଣା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ପ୍ରଫେସର ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଜୀବନ ସରଳତା ଏବଂ ଜନସେବା ପ୍ରତି ଅଟଳ ସମର୍ପଣର ଏକ ଉଦାହରଣ ଥିଲା। ଜନସଂଘର ଦିନରୁ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ବୟଂସେବକ ସଂଘ( ଆରଏସଏସ)ର ବିଚାରଧାରାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସର୍ବଦା ବିଜେପିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ।
୧୯୯୯ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଫେସର ବିଜୟ କୁମାର ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରାଜନୈତିକ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କୁ ବିପୁଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ୨୦୦୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକମାତ୍ର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିଜର ଏକ ଆସନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ସମୟରେ, ମାଲହୋତ୍ରା ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ବିଜୟ କୁମାର ମାଲହୋତ୍ରା ୧୯୩୧ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ଲାହୋର, ପଞ୍ଜାବ, ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତ (ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ) ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତିର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦେଶ ଜନସଂଘର ସଭାପତି (୧୯୭୨-୭୫) ଏବଂ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦେଶର ସଭାପତି ଭାବରେ ଦୁଇ ଥର (୧୯୭୭-୮୦) ଏବଂ (୧୯୮୦-୮୪) କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ୪୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ପାଞ୍ଚଥର ସାଂସଦ ଭାବରେ ଏବଂ ଦୁଇଥର ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀର ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କରିଥିଲା। ସେ ୨୦୦୮ ରୁ ୨୦୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ୨୦୦୮ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲା।
ରାଜନୀତି ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଫେସର୍ ମାଲହୋତ୍ରା ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ସହିତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମଧ୍ୟ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ଲାଗି ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ।