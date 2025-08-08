ଭଞ୍ଜନଗର: ଗଞ୍ଜାମଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଥାନା ଗୋପୀନାଥ ସାହିରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ମହିଳା ହେଲେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଗୋପୀନାଥ ସାହିର ଝୁନୁ ପାଳ।
ଝୁନୁ ନିଜ ବାରିପଟରେ ଥିବା ପିଜୁଳି ଗଛରୁ ପିଜୁଳି ତୋଳୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ଶହ ଶହ ମହୁମାଛି ବାହାରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଝୁନୁଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତି କରିଥିଲେ। ପରେ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଝୁନୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
