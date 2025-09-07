ଢେଙ୍କାନାଳ: ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗଂଦିଆ ବ୍ଲକ ନିହଲପ୍ରସାଦ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲହଡା ସ୍ଥିତ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଖଣିରେ ବ୍ଲାଷ୍ଠିଂ ଯୋଗୁ ଶ୍ରମିକ ମୃତ। ଖଣିରେ ଡ୍ରିଲ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଡ୍ରିଲ ବିଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ପେଟରେ ପଶିଯିବାରୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଶ୍ରମିକ ଜଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ବାଲିକିଆରିଆ ଗ୍ରାମର ଜିତୁ ତିରିଆ (୩୦) ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମୋର୍ଟମ ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।