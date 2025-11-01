ସୋର: ସୋର ଥାନା ମାଣିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବେଙ୍ଗେଇ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ବେକରେ ଗାମୁଛା ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଗ୍ରାମର ସମାଇ ସିଂ(୩୮) ମାଣିପୁର ବଜାରରେ ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି। ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ନପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଶେଷରେ ଘର ଠାରୁ କିଛି ଦୁରରେ ଥିବା ଏକ ଶାଳ ଗଛରେ ବେକରେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧି ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ।
ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ ଡାକ୍ତର
ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
