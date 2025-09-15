ବେଗୁନିଆ: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋତଳମା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଟଣାହାଟ ନିକଟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ହାଇଓ୍ବା ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ଅଠରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ହାଲୁ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ରମେଶ ବେହେରା(୩୫) ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
