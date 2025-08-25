ଓଡ଼ାପଡ଼ା: ଢେଙ୍କାନାଳଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ରାସୋଳ ଥାନା ବମ୍ପା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବ୍ରଜନାଥପୁର ଖଇରାସାହି ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଆଜି ରାତି ପ୍ରାୟ  ୮ଟାରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଭୋଇ (୪୫)। 

ଖବର ନେବାରେ ଜଣାଗଲା ଯେ ହାଡିବନ୍ଧୁ ଭୋଇ ଓ ଫକୀର ପଧାନ (୫୫) ନିକଟସ୍ଥ ବନ୍ଧକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହାଡିବନ୍ଧୁ ଭୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।

ଫକୀରଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଢେ଼ଙ୍କାନାଳ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାପରେ ଗ୍ରାମରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା।

