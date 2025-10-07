ରାୟଗଡ଼ା: ରାୟଗଡ଼ା ସଦର ବ୍ଲକ ଗୁରୁମଗୁଡା ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଯୁବକ ନIଗIବଳୀ ନଦୀରେ ଭାସି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି I ରାୟଗଡ଼ା ସହର ନିକଟସ୍ଥ ଗୁରୁମ୍ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସିନୁ ବ।ଡୁ(୩୮) ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନଦୀକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ I କିନ୍ତୁ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ସେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ I ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୂଚନା ପାଇଲା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ I ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସିନୁଙ୍କୁ ଠାବ କରି ପାରିନଥିଲା I
ରାୟଗଡ଼ା ସଦର ବ୍ଲକ ଗୁରୁମଗୁଡା ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଯୁବକ ନIଗIବଳୀ ନଦୀରେ ଭାସି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି I ରାୟଗଡ଼ା ସହର ନିକଟସ୍ଥ ଗୁରୁମ୍ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସିନୁ ବ।ଡୁ(୩୮) ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନଦୀକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ I କିନ୍ତୁ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ସେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ I ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୂଚନା ପାଇଲା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ I ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସିନୁଙ୍କୁ ଠାବ କରି ପାରିନଥିଲା I ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଏଯାଏଁ ସିନୁଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳି ପାରିନାହିଁ I
ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଏଯାଏଁ ସିନୁଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳି ପାରିନାହିଁ I ରାୟଗଡ଼ା ପୁଲିସ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି I ଗତ ୨ ତାରିଖରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନାଗାବଳୀ ନଦୀ ସହ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢିଛି I ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୨ ଦିନ ତଳେ କୋତାପେଟା ଗ୍ରାମର ସୀମାଦ୍ରୀ ମିଣିଆକା ନାମକ ଯୁବକ ନାଗାବଳୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ I