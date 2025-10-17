ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗରପାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶରଧାପାଲି ଗାଁରେ ନିଜ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘନଶ୍ୟାମ ବେଶନ ନାମକ ଯୁବକଙ୍କୁ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମେଡିକାଲ ଓ ତାପରେ ବୁର୍ଲାକୁ ସ୍ଥାନନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ମାସରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ ଦନ୍ତାଟି ରହି ଚାଷବାସ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଏବେ ମଣିଷଙ୍କୁ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
