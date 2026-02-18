ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସେବା ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୟୁଜର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ୟୁଜର୍ସମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏକ୍ସରେ ଏହା ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, କେବଳ ଭାରତରୁ ପ୍ରାୟ ୧୮,୦୦୦ ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଡାଉନ୍ ହେବା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ମୋବାଇଲ୍-ୱେବସାଇଟ ଉଭୟରେ ସେବା ବନ୍ଦ ଅଛି
ୟୁଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଲେ, ସମଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ସର୍ଚ୍ଚିଂ ଭଳି ମେସେଜ୍ ପାଇଇଛନ୍ତି। ହୋମପେଜ୍ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଓ ୱେବସାଇଟ୍ ଉଭୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ହେବା ବିଷୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନି ଏବେ କହିଛି ଯେ ଏହା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି।
ସମସ୍ୟା ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ରାତି ୮ ଟାରେ ଆମେରିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।୩୨୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରିପୋର୍ଟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ରହିଛି। ଅନେକ ଭାରତୀୟ ୟୁଜର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଭିଡିଓ ଚାଲୁନାହିଁ।