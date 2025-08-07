ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ହୃଦ୍‌ଘାତ ଭାରତ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ‌‌ଯେ ହୃଦ୍‌ଘାତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଭାରତରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ବୟସ୍କ କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ; ହୃଦ୍‌ଘାତା କେତେବେଳେ କାହାକୁ ବି ଆସିଥାଏ। 

ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୃଦରୋଗ ସର୍ଜନ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀରାମ ନେନେ କୁହନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥକର ଜୀବନଶୈଳୀ ହିଁ ହୃଦ୍‌ଘାତର କାରଣ। ଅସୁସ୍ଥକର ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଟି ଯୋଡ଼ିହୋଇଛି ‘ଧୂମପାନ’। 

ସହରାଞ୍ଚଳ ଭାରତରେ, ଡେସ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ବସିବା ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ନୀରବ ହୃଦଘାତ ବିପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପଡୁଛି," ଡକ୍ଟର ନେନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି।

ଭାରତ ହୃଦରୋଗ ପାଇଁ ଅପରିଚିତ ନୁହେଁ। ଯୁବକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବିନା ସତର୍କତାରେ ଜିମ୍‌ରେ ପଡ଼ିଯିବା, କମ୍ ବୟସ୍କ ରୋଗୀମାନେ ଓପିଡିରେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ପଡ଼ିଯିବା ତାହାର ଏକ ଏକ ଉଦାହରଣ।

ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଙ୍କଟର ମୂଳ କାରଣ କେବଳ ଜେନେଟିକ୍ସ ନୁହେଁ - ବରଂ ଆମେ କିପରି ବଞ୍ଚିଥାଉ, କାମ କରୁ, ଶୋଇଥାଉ ଏବଂ ଗତି କରୁ ତ‌ାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ବୋଲି ନେନେ କହିଛନ୍ତି। 