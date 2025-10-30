ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ମେଦବହୁଳତା ବା ମୋଟାପଣ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ମେଦବହୁଳତା ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଚାଲିଛି। 

ଗତ ୩୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ମେଦବହୁଳତା ତିନି ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି

ଡବ୍ଲୁଏଚଓ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୩୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ମେଦବହୁଳତା ତିନି ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୨ବିଲିୟନ ଯୁବକଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ୬୫୦ ନିୟୁତ ମୋଟାପଣରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ପରେ ଭାରତ ମୋଟାପଣରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଦେଶର ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଅତିରିକ୍ତ ଓଜନ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। 

ସମ୍ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୋଟାପଣକୁ ନେଇ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ, ପାଣି ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଖୁବ ଲାଭଦାୟକ।  କାରଣ ଏହା ଭୋକକୁ ଦମନ କରେ, ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଶରୀରରୁ କ୍ଷତିକାରକ ଅପବ୍ୟବହାର ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। 
ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କମ୍ ଖାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଅତିରିକ୍ତ କ୍ୟାଲୋରି ଗ୍ରହଣକୁ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା କ୍ୟାଲୋରି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଯାହା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରେ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଲାଣି ନିଜକୁ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରଖିବା ସହିତ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବା ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ବାରା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। 

ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ?

ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୯ କପ୍ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୩ କପ୍ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ।

