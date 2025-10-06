ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମୟ ବିତାଉଛି । ଖାଇଲେ, ବସିଲେ, ବୁଲିଲେ କି କୁଆଡେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ବିଛଣା ଉପରେ ଶୋଇ ରହି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କାଳ ଡେରି ରାତି ଯାଏଁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସକ୍ରିୟ ଥାଉ । କେତେବେଳେ କିଏ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଥାଏ ତ ପୁଣି କିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାଙ୍ଗ, ସାଥି, ପ୍ରିୟା, ପ୍ରୀତିଙ୍କ ସହ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାଏ । ସିଏ ଯାହା ବି ହେଉ ମଣିଷ ଜୀବନର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନେଇଗଲାଣି ।
ଆମେ କଣ ଭାବୁଛେ, ଆମେ କଣ କହୁଛେ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କବଳରେ କବଳିତ ଥିବାବେଳେ ସଭିଙ୍କୁ ପାଗଳ କରୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ । ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଖାଇବା, ପିଇବା, ନିଶ୍ବାସ,ପ୍ରଶ୍ବାସ ନେବା ସହ ସମାନ ହୋଇଗଲାଣି । ସକାଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତିରେ ଶୋଇବା ଯାଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସ୍କ୍ରଲ କରିବା, ଷ୍ଟୋରୀ ଅପଲୋଡ କରିବା ଓ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲୁନାହାନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି ।
ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ଦୁନିଆ ବାବଦରେ ଚୁଟକିରେ ଖବର ମିଳୁଛି ସତ, ହେଲେ ଏହାର କେତେକ ଅପକାରିତା ମଣିଷର ଜୀଇଁବାର ଶୈଳୀକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି । ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆର ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରୁଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା …
ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ପ୍ରଭାବ
-ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲ୍ ଖୋଜନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି
-ନିଦରୁ ଉଠି ଆଗରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଗ ଫୋନ ଦେଖାଯାଉଛି
-ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ ସହ ଫେସ୍ବୁକରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତି ଯୁବପିଢି
-ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି
-ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଲାଇକ, ସେୟାରର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି
-ଏହାଦ୍ବାରା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି
-କାହାର କେତେ ଭିୟୁ ଗଲା ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଭିୟୁ ଅନୁସାରେ ଖୁସି ଓ ବିଶାଦ ବି ମନରେ ଆସୁଛି, ମାନସିକ ଚାପ ବଢୁଛି
-ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରିଲ୍ସ ଏବଂ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା କିଛିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବା ବେଳେ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜର ଖରାପ ଆସୁଛି ।
କେବଳ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନୁହେଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏହାକୁ ନେଇ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଏକ ଛୋଟ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଏକ ନିଶା ପରି ହୋଇଯାଏ । ଯଦି ପୋଷ୍ଟକୁ କମ୍ ଲାଇକ୍ ମିଳେ, ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ । ଯାହଦ୍ବାରା ମାନସିକ ଚାପ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ଅବସାଦ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭୁଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ମଣିଷ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥାଏ ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଦିନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ରଖିବା ଉଚିତ, ଅନାବଶ୍ୟକ ସ୍କ୍ରଲିଂ ଏଡ଼ାଇବା ସହ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଅଭ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମରୁ ମିଳିପାରିବ ମୁକ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟାଇମକୁ କମାନ୍ତୁ, ଯେତେ ପାରିବେ ସାଙ୍ଗ, ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ ଏବଂ ବହିକୁ ସାଥି କରନ୍ତୁ । ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଘଧିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।