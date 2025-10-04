ଜୟପୁର: ରାଜସ୍ଥାନ କଫ୍ ସିରପ୍ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ, ସରକାର ଔଷଧ କମ୍ପାନି କେସନ୍ସ ଫାର୍ମାକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ନକଲି ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଧରାପଡ଼ିଥିବା କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନକଲି ଔଷଧ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ନୀତି ଆୟୋଗରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ରାଜସ୍ଥାନର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ, କାଶ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡେକ୍ସଟ୍ରୋମେଥୋରଫାନ୍ ହାଇଡ୍ରୋବ୍ରୋମାଇଡ୍ ସିରପ୍ ଖାଇବା ପରେ କିଛି ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା।  ଜଣେ ଝିଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଏହି ଔଷଧର ଯୋଗାଣକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନମୁନାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା।


ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ରାଜାରାମ ଶର୍ମା ନକଲି ଔଷଧର ତଥ୍ୟ ହେରଫେର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଡ୍ରଗ୍ସ ବିଭାଗର ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ରାଜାରାମ ଶର୍ମା କେବଳ ନକଲି ଔଷଧର ଏକ ନୂତନ ପରିଭାଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନଥିଲେ ବରଂ ଲୋକସଭା ଏବଂ ନୀତି ଆୟୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଏହି ମାମଲାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଇଥିଲା।


ରାଜସ୍ଥାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଖିନଭସାର କହିଛନ୍ତି, ମା'ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଆମ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ନଥିଲା, କିମ୍ବା ଆମେ ଏପରି ଔଷଧ ସୁପାରିଶ କରି ନଥିଲୁ। ଏବେ, ଯଦି ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଔଷଧ ଆଣି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ,ତେବେ ଏଥିରେ ବିଭାଗର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଔଷଧର ପରୀକ୍ଷା କରିସାରିଛୁ ଏବଂ କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ପାଇନାହୁଁ।


କଫ୍ ସିରପ୍ ଯୋଗୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଥିବା ନେଇ ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ଔଷଧ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ଏପରି କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ଔଷଧ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। 