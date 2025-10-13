ଭାରତୀୟମାନେ ଖୁବ୍ ଚା’ ପ୍ରେମୀ। ଅନେକ ଲୋକ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ଗରମ ଚା ସହିତ କରନ୍ତି। କଳା ଚା, ସବୁଜ ଚା ଏବଂ କ୍ଷୀର ଚା’ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚା’କୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଚା, ଯାହାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଚା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ; ତାହା ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପାନୀୟ। ଏହା କ୍ଷୀର, ପାଣି, ଚା ପତ୍ର, ଚିନି, ଅଳେଇଚ ଏବଂ ଅଦା ସହିତ ତିଆରି କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରମ୍ପରିକ ଚା ତିଆରି କରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଫୁଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ଚା’ ପତ୍ର ପକାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପୁଣି ଫୁଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ଅଦା ଏବଂ ଅଳେଇଚ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ତା’ପରେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଚିନି ମିଶାଇ ୩-୪ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଚାକୁ ଛାଣି ଗରମ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ।
କହାଯାଏ ଯେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଚା‘ ପତ୍ରରୁ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ୱାଦ ବାହାରେ। ଯାହା ଫଳରେ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସୁସ୍ବାଦୁ ଚା’ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚା ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ଆଜିକାଲି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୀର ଓ ପାଣିକୁ ଏକାଥରେ ଫୁଟାଇ ସେଥିରେ ଚା’, ଚିନି ପକାଇ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଚା’ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କିନ୍ତୁ ଚା’ କରିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ।