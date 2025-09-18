ମେଷ:-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମର ବୋଝ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଗତିର ଯୋଗ ଅଛି। କୌଣସି ସଂପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଯାତୟାତ କରିପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ହେବ।
ବୃଷ:-କୌଣସି କାମରେ ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆପଣ କାହାରି ସହିତ କଥା ହେବାବେଳେ ଭାଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ:-ଭଲ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାମ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ନିଜର ଯୋଜନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁନାହିଁ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ରହନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏକାଗ୍ର ମନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ।
କର୍କଟ:-ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସ ବଡ଼ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କୋର୍ଟର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆସିବ। ପାରିବରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ବଜାୟ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହ୍ବାନର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେନାହିଁ।
ସିଂହ:-ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆର୍ଥିକରୂପେ ମଜଭୁତ ଆସିବ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ ସହିତ ସିନେମା ଦେଖିବେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ଅବସର ପାଇବେ।
କନ୍ୟା:-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ମଉକା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମନାକୁ ଭାବନାତ୍ମକ ଚାଲେଞ ଆସିବ। ଜୀବନସାଥୀ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ନିଜର ଆଗକୁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଧନ ସଂଚୟ କରିବେ।
ତୁଳା:-ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଦିନଟିଏ। କୌଣସି ସମାରୋହକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ।
ବିଛା:-ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବା ପାଇଁ ଦିନଟିଏ। ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ରଖନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ବ ପାଇବେ। ଜମି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ।
ଧନୁ:-କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଆୟୋଜନରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଚାକିରିଜୀବୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ।
ମକର:-ଚାକିରିରେ କତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଯାହା ଦ୍ବାରା ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ନାରାଜ ଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ।
କୁମ୍ଭ:-ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବା ଯୋଗ ଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ନୂଆ ନୂଆ ଖୁସି ଆସିବ। ଆପଣ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁନାହିଁ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ମୀନ:-ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ନିବେଶରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ବଭାବରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ।