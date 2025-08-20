ମେଷ: ମାଟି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ହେବ। ପରିଶ୍ରମ ଓ ବ୍ୟବହାର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଲାଭ ହେବ। ଅଧିକ ସମୟ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିବେ।
ବୃଷ: କାର୍ଯ୍ୟର ଗତି ଭଲଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ରଚନାତ୍ମକ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପାରନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ କିଣିବା ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ।
ମିଥୁନ: ବେପାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ଅବସର ପାଇବେ। ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବେ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
କର୍କଟ: ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସ ମହତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଯୋଗଁ ମନୋରଞନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଯୋଜନା ବାତିଲ ହେବ।
ସିଂହ: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ବିରୋଧୀ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ।
କନ୍ୟା: କୌଣସି ମାମଲାରେ ସହମତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟଧରି କାମ କରନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ସଂପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।
ତୁଳା: ଅଫିସ କାମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମତ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେବ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଉତ୍ସରୁ ଫାଇଦା ପାଇବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ।
ବିଛା: କୋର୍ଟ କଚେରି ମାମଲାରେ ଜୟଲାଭ କରି ପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବଚନ ପୂରା କରିବେ। କାରବାରରେ ସଫଳତା ଓ ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।
ଧନୁ: ଜୀବନସାଥୀ ଠାରୁ ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ପାରନ୍ତି। ନିବେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ। ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ।
ମକର: ପରିବାର ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜଭୁତ ବଜାୟ ରହିବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ନିଜ କାମରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ରହିବ। ରାଜନୀତିକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଂପର୍କ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ।
ମୀନ: କୌଣସି କାମକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ରାତିରେ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ବାହାରକୁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଯିବେ। ନିଜର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।