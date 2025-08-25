ମେଷ: ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏଭଳି ମିଳିବ ଯାହା ତଲାସରେ ଥିଲେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଦ୍ରୁତ ଆସିବ। ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଜୟ କରିବେ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ।
ବୃଷ: ନିଜକୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। କୋର୍ଟର ଫଇସଲା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆସିବ। ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଟଙ୍କାପଇସା ଅଟକି ରହିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ।
ମିଥୁନ: ଦିନଟି ଭଲରେ ଅତିବାହିତ ହେବ ଆଉ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଭଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିରୋଧୀ ବି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ।
କର୍କଟ: ଆପଣଙ୍କ କଳାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହେବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ସଂପର୍କିତ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ।
ସିଂହ: ଅଫିସରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ବିନା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ବଢ଼ିବ। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ମିଳିବ।
କନ୍ୟା: ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ପାଇଁ ନୂଆ କୌଶଳରେ କାମ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ମଉକା ପାଇବେ। ରାଜନୀତିକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ।
ତୁଳା: ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଫଳପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି।
ବିଛା: ଦିନଟି ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ସତ ପଥରେ ଚାଲିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିପାରେ, ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀ ସହ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯିବାର ଯୋଜନା କରିବେ।
ଧନୁ: ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ କାମ ମିଳିବ। ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଜମି କିଣିବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖାପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ।
ମକର: କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତିର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପୂରା ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବଡ଼ ଡ଼ିଲ୍ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ।
କୁମ୍ଭ: ଅଫିସରେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କାମ ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ଲାଗି ବିବାହର ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ।
ମୀନ: ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତିର ଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ବା ପ୍ରତିଦାନ ମିଳିପାରେ। ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଉଦ୍ୟାନକୁ ବୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି।