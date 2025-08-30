ମେଷ:-ରବି ଓ ସୋମବାର ନୂଆ କାମ କରିବା ଲାଗି ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧବାର ଚାକିରି ବଦଳାଇବା ଲାଗି ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଗୁରୁ ଓ ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ନବ ବିବାହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯିବେ।
ବୃଷ:-ରବି ଓ ସୋମବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧବାର ବ୍ୟବହାରରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର କାରବାରରେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲାଭ ପାଇବେ।
ମିଥୁନ:-ରବି ଓ ସୋମବାର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ। ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧବାର କୋର୍ଟ କଚେରି ମାମଲାରେ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଶ୍ରମର ଭଲ ପରିଣାମ ପାଇବେ।
କର୍କଟ:-ରବି ଓ ସୋମବାର ସମୟ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ବିତିବ। ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧବାର ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଖ୍ୟାତି ପାଇବେ। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଭଲ ହେବ।
ସିଂହ:-ରବି ଓ ସୋମବାର ବିଦେଶ ଯିବାର ସପ୍ନ ପୂରା ହୋଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧବାର ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ।
କନ୍ୟା:-ରବି ଓ ସୋମବାର ଅଶାନ୍ତିର ନିବାରଣ କରିନେବେ। ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧବାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଦାୟିତ୍ବ ବଢ଼ିପାରେ। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଖୁସି ହେବେ।
ତୁଳା:-ରବି ଓ ସୋମବାର ବାଣୀ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧୁରତା ଆଣିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧବାର ବ୍ୟବସାୟ ଡ଼ିଲରେ ସ୍ବାକ୍ଷର କରିବେ। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ ବଜାୟ ରହିବ।
ବିଛା:-ରବି ଓ ସୋମବାର ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧବାର ଭଲ ଢ଼ଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଜୀବନସାଥୀ ଖୁସି ରହିବେ।
ଧନୁ:-ରବି ଓ ସୋମବାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଖୋଜିନେବେ। ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧବାର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଉତ୍ସୁକ ହେବେ। ଗରୁ ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ଭାଗୀଦାରି ବେପାରରେ ଲାଭ ପାଇବେ।
ମକର:-ରବି ଓ ସୋମବାର ଜୀବନ ଭଲ ଢ଼ଙ୍ଗରେ ଜିଇଁବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧବାର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ବ୍ୟବସାୟ ଡ଼ିଲରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।
କୁମ୍ଭ:-ରବି ଓ ସୋମବାର ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧବାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାବିଚିନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ମୀନ:-ରବି ଓ ସୋମବାର ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ। ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧବାର ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ସହ ବଦଳିର ସମ୍ଭାବନା।