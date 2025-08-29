ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ(ଏଡିବି)ର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିସ୍ତୃତ ସହରାଞ୍ଚଳ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏଡିବି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକୁ ଲାଭଜନକ କରିବା ଓ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଆୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ କମିସନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣାଙ୍କ ସହ ବିଏମ୍ସି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତର ବଛା ବଛା ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ବିସ୍ତୃତ ସହରାଞ୍ଚଳ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ରହିଛି। ଏଡିବି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାଇଲଟ୍ ସିଟି ଭାବେ ମୁମ୍ବାଇ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରୁ ଏହି ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଡିବି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବିଏମସି କମିସନର ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଥିବା ଟିଟିଏସ୍ ଓ ଏଫ୍ଏସଟିପି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିସ୍ତୃତ ସହରାଞ୍ଚଳ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ରାଜସ୍ୱ ଆୟର ଦିଗକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ଏହି ପରିଦର୍ଶନର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଅର୍ବାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍ପେସିଆଲିଷ୍ଟ ପାଟ୍ରିକ୍ ଲାଭେରୀ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆନାଲିଷ୍ଟ ଲିଣ୍ଡି ଲୋଇସ ଏମ ଗାମୋଲୋ, ସିନିୟର ମାର୍କେଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଓବେରୟ, ୟୁକି ଇନୌଇ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ଅଙ୍କୁର ଯାଦବ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେଫଗାର୍ଡ ସ୍ପେସିଆଲିଷ୍ଟ ମିନାକ୍ଷୀ ଅଜମେର, ପ୍ରକଳ୍ପ ଆନାଲିଷ୍ଟ ଅଙ୍କିତ ସିଙ୍ଘଲ, କେନ୍ଦ୍ର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାହୁଲ ସିଂହ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।